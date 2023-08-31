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Kırklareli'de Motor Sürücülerine Kaskın Önemi Anlatıldı

Yaşam Haberleri

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde kask kullanmayan motor sürücülerine kaskın önemi anlatıldı. Denetimlerde 30 sürücüye kask hediye edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde kask kullanmayan motor sürücülerine kaskın önemi anlatıldı.

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından "Kaskımla Güvendeyim" Projesi çerçevesinde motor sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde motor sürücülerine kaskın önemi anlatılırken 30 sürücüye kask hediye edildi.

Öte yandan denetimde 100 motosiklet ve sürücü kontrol edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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