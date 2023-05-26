Kırklareli'de mezbahadan kaçan dana emlakçı dükkanına girdi

Mezbahadan kaçan dananın girdiği emlakçı konuştu: "Dana içeri girince heyecandan sağ, sola kaçtık"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde mezbahadan kaçak dana emlakçı dükkanında yakalandı. Emlakçıda bulanan Ahmet Korkmaz o anları anlattı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kesilmek üzere mezbahaya götürülen dana sahibinin elinde kurtulması sonucu kaçmaya başladı. Dana ve mezbaha görevlileri arasında kovalamaca başladı. Kaçan dana, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi. Burada park halindeki arakların arasında bekleyen danayı yakalamaya çalışan görevlilerin otomobillerin üzenine çıkması sonucu bazı araçlar zarar gördü. Buradan da kaçan dana, yaklaşık 1 kilometre koşarak Cumhuriyet Meydanındaki bir emlakçı dükkanının içine girdi. Peşinden koşan mezbaha görevlileri, emlakçı dükkanındaki danayı ilaçla uyutarak dışarı çıkarıldı. Dana, mezbaha görevlileri tarafından caddede kesildikten sonra mezbahaya götürüldü.

Yaşanan olay güvenlik kamerasında yansıdı.

Emlakçı Ahmet Korkmaz o anları anlattı. Korkmaz ticaret yaptığı esnada dananın dükkana girdiği belirterek ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi. Korkmaz, "Kalabalık gördük, bize doğru geliyor. O arada baktım arabaların etrafında dana dolanıyor. Misafir havasında direk içeri giriş yaptı. Herhalde mezbahadan kaçmış, 1 kilometre öteden koşarak buraya geliyor. Dizim dükkanı güvenli buldu herhalde, bir heyecan havası yaşattı. Bizim de içeride ticaretimiz vardı, kendi aramızda böyle bir şey beklemiyorduk. Girince heyecan havası ile sağ sola kaçışma oldu bizde Allahtan zararımız olmadı" dedi.