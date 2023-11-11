Kırklareli'de izinsiz sülük toplayan şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde Longoz Ormanlarında kaçak sülük toplandığı bilgisine ulaşan ekipler, 3 kişinin yerini tespit etti. Bir şüpheli kovalamaca sonucu yakalanırken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kırklareli sülük toplayan şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde izinsiz sülük topladığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Longoz Ormanlarının Mert Gölü'nde kaçak sülük toplandığı bilgisine ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler sülük toplayan 3 kişinin yerini tespit etti. Takibe alınan şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalandı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.