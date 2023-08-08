Kırklareli'de İtfaiye Ekipleri Sıkışan Kedi Yavrularını Kurtardı

Kırklareli'nin Yıldız Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde sıkışan beş yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşam alanlarına bırakıldı.