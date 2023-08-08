Kırklareli'de İtfaiye Ekipleri Sıkışan Kedi Yavrularını Kurtardı
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Kırklareli'nin Yıldız Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde sıkışan beş yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Kırklareli iki duvar arasına sıkışan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yıldız Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinden kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeye bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri apartman ile bahçe duvarı arasına sıkışan beş yavru kediyi bulundukları yerden çıkarttı.
Yavru kediler, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Yaşam