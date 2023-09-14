Kırklareli'de Biçilmiş Buğday Tarlası ve Çöplükte Yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan eski çöplük ile biçilmiş buğday tarlasında aynı anda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.

Kırklareli'de aynı anda biçilmiş buğday tarlası ve çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Durak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan eski çöplük ile biçilmiş buğday tarlasında aynı anda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine 2 ayrı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonrası 2 yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor. - KIRKLARELİ