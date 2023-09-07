Kırklareli'de 5 Kişinin Öldüğü Selde Kayıp 1 Kişi Aranıyor

1) KIRKLARELİ'DE 5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SELDE KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kuvvetli yağışın ardından meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kayıp olan 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, önceki gün sabah saatlerinden itibaren 'kuvvetli yağış' etkili oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun son 500 yılın en yoğun yağışı olarak açıkladığı ve metrekareye 196 kilogram düşen yağışla birlikte dereler taştı, seller meydana geldi. Longoz Ormanları'nda ise Sisli Vadi'ye kurulan bungalov evlerin bulunduğu bölgede sel meydana geldi. Selde ormandaki ağaçlar devrilip sürüklendi, bungalov evlerin bir kısmı sular altında kalıp zarar gördü. Selin ilk saatlerinden itibaren bölgede

AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, komando birlikleri, Özel İdare, Ulusal Medikal Kurtarma, Polis Arama Kurtarma, karayollarının da aralarında bulunduğu alanda yaklaşık 900 kişinin yaptığı aramada kayıp 12 kişiden 6'sı kurtarıldı, aralarında doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve Raile Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan Ahmet Baki Şimşek'i arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Ekipler, Sisli Vadi mevkisinde suyun çekildiği alanlarda selin sürüklediği ağaç ve tomrukların altları ve çevresinde arama yapıyor. Vadiye sürüklenen ağaç ve tomruklar da iş makineleri ile kaldırılıyor. Selde sürüklenen araçlar da bölgeden kaldırılıyor.

'SELDEN ÖNCE UYARI YAPILDI'

Sel, bölgedeki çiftçilere de zarar verdi. Çiftliği selden zarar gören, arıları ve tavukları ölen Hüseyin Çomak, "Selden ciddi etkilenenlerden biriyiz. Sel sert ve aniden geldi bu sefer. Arılarımız, tavuklarımız ve küçük köpeğimiz vardı hepsi öldü. Tel örgülerimiz yıkıldı, bölgede bir tek hasar görmeyen bizim evimiz. Ben bölge kılavuzu olduğum için, bölge yapısını daha önce tanıdığım için, daha öncede sel geçirdiğim için burada evlerimizde bir hasar almadık. Bunun sebebi profil ayaklar üzerine 1,5 metre kaldırma bu şekilde suyun baskını azaltmış olduk. Sel esnasında burada değildim. Çünkü bir ün öncesinde uyarılar yapıldı. Meteoroloji, İğneada belediyesi uyarı yaptı, jandarma anonslar etti bilinen bir şeydi uyarıya uyduk" dedi.

'BURADA YAPI İZNİ YOK'

Sel günü tesislere gelmediğini söyleyen Çomak, "Bizde tesise gelmedik ama bir gün önce tesisteydik. Dereler bomboştu, su yoktu ortada. Yağmur yağıyordu ama sabaha karşı yağmur şiddetini artırınca ani bir su baskını yaşandı. Dere yatağı olduğu için yapıların kontrol edilmesi lazım. Burası da sulak alan olduğu için yapı izni yok zaten. Bizim kullandığımız evlerde konaklamak için değil, bal, sağım ve depola yapmak için kullandığımız yer. Önceki sel baskınlarına baktığımızda 50 santimlere maksimum su yükselmesi olurken, bu geniş alanda bu selde ortalama 1.60 santimetre benim alanımda su yükseldi. Yukarıdan gelen su miktarı 14-15 metreyle başlayıp Sisli Vadi'ye 3-4 metrelerde indi. Benim bu selde 160 kovan arım gitti" diye konuştu.