Kırklareli'de 17 köy ve 2 mahallede yarın elektrik kesintisi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı 17 köy ve 2 mahallede yarın 9 saat boyunca elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak.

Kırklareli'de yarın 17 köy ve 2 mahallede 9 saat elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe, Yukarıkanara, Ahlatlı, Ahmetler, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Elmacık, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Malkoçlar, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular köyü ile ilçe merkezinin Yeni ve Yeşillik mahalleleri, kent merkezine bağlı Erikler ve Kadıköy köylerine 21 Kasım Salı günü 09.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ, söz konusu kesintilerde elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. - KIRKLARELİ