Kırklareli Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama Desteği Sağladı

Kırklareli Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının beslenmesi için mama ve su takviyesinde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşları da evlerinin önüne su ve mama bırakmaya çağırdı.

Kırklareli Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin bayram süresince kentin çeşitli noktalarında yer alan besleme odaklarına mama ve su takviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Sokak hayvanlarının beslenmelerinin daha rahat ve sağlıklı olabilmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Kesimoğlu, ekiplerin bu konudaki çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.

Kesimoğlu, hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde herkesin evinin önüne bir kap içerisine su ve mama bırakmasını istedi.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Dere Mahallesi'ne 4 Temmuz Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.