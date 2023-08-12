Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde veda etkinliği düzenlendi

Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde görev yapan personelin görev sürelerinin dolması sebebiyle veda etkinliği düzenlendi. Görev süresi dolan çalışanlar için düzenlenen etkinlikte teşekkür edildi.

Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde görev yapan personelin görev sürelerinin dolması sebebiyle veda etkinliği düzenlendi.

Alile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde Toplum Yararına Program çerçevesinde geçici işçi statüsünde görev yapan personelin görev sürelerinin dolması sebebiyle veda etkinliği düzenlendi. Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü görevlileri, düzenledikleri veda programında görev süresi dolan çalışanlar için yaş pasta kesip, yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. - KIRKLARELİ