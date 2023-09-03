Kırıkkale'de Yağmur Sebebiyle Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale- Ankara D200 kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana gelen kazada, R.B. idaresindeki 34 VZ 9492 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla atarak ters devrildi. Kazada yaralanan sürücü R.B. ile yolculardan H.B. ve M.A. ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka bırakıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE