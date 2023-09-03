Kırıkkale'de Yağmur Sebebiyle Meydana Gelen Trafik Kazalarında 17 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen 9 ayrı trafik kazasında 4'ü çocuk, 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve araçlar otoparka götürüldü.

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen 9 ayrı trafik kazasında 4'ü çocuk, 17 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kırıkkale- Ankara D200 kara yolunda meydana gelen 9 ayrı trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar, trafik ekiplerince yapılan çalışmanın ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Polisler, hafta sonu sebebiyle araç yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde de trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. - KIRIKKALE