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Kırıkkale'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir traktör kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Tarım aletinin altında kalan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.