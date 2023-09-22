Kırıkkale'de trafik kazaları kamera görüntülerine yansıdı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Kazalarda sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri dikkat çekti.
Kırıkkale'de dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntülerini paylaştı. Kameraya yansıyan kazalarda sürücülerin dikkatsizliği dikkat çekti.
Şehrin farklı noktalarında yaşanan trafik kazalarında, ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları görüldü. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam