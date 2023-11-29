Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 22-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 8 bin 383 aracın denetlendiği belirtildi. Denetimler sonucunda çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 72 aracın trafikten men edildiği aktarıldı. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22-28 Kasım'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 8 bin 383 aracın denetlendiği belirtildi.
Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 72 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.