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Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edildi

29 Kasım 2023 09:32 Son Güncelleme: 09:34 Abone Ol

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 22-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 8 bin 383 aracın denetlendiği belirtildi. Denetimler sonucunda çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 72 aracın trafikten men edildiği aktarıldı. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.