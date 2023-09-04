Kırıkkale'de Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı eş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.