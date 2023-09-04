Kırıkkale'de Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı eş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
A.H.M. (33) idaresindeki 58 DS 599 plakalı otomobil, Kırıkkale- Çorum kara yolunun 35. kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan L.Ö. yönetimindeki 71 FA 813 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan eşi M.K.M. (26) ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
A.H.M'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.