Kırıkkale'de ticari taksi yangını

Kırıkkale'de ticari taksi yandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de park halindeki ticari taksinin bagaj bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi 553. Sokak'ta park halinde duran 71 T 0169 plakalı ticari taksinin bagaj bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bagaj bölümünde çıkan yangına müdahale ederek, taksinin tamamen yanmasını önledi. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.