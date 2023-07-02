Üye Girişi
Haberler
Kırıkkale'de Tatilciler Ulaşımda Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Kırıkkale'de Tatilciler Ulaşımda Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Yaşam Haberleri

Kırıkkale'de tatilcilerin dönüş yolunda oluşturduğu araç kuyrukları ve trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve hasarlı kazalar meydana geldi. Polis ekipleri önlemler aldı.

-ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de tatilciler, uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatile çıkanların bir kısmı, dönüş yoluna geçti. Dönüş nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, bugün öğle saatlerinde de devam etti. Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, yer yer hasarlı kazalar meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Yaşam

Kırıkkale Tragger Ankara Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title