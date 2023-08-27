Haberler

Kırıkkale'de tarım arazisinde çıkan anız yangını söndürüldü

Yaşam Haberleri

Kırıkkale'de Osmangazi Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Kırıkkale'de tarım arazisinde çıkan anız yangını söndürüldü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de tarım arazisinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Osmangazi Mahallesi'ndeki tarım arazisinde anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, geniş alana yayılan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Özel bir okulun bulunduğu alana yayılan alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler, bir süre soğutma çalışması yapmasının ardından çalışmasını tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Yaşam

Kırıkkale Osmangazi İtfaiye Yaşam Haberler

title