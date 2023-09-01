Kırıkkale'de Su Kuyusuna Düşen Keçi Kurtarıldı
Kırıkkale'de Hacılar beldesinde bir keçi, komşusunun bahçesine girdiği sırada 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışması sonucunda keçi sağ salim çıkarıldı.
Kırıkkale'de 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen keçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Hacılar beldesinde Hamza Ertan'a ait keçi, komşusunun bahçesine girdiği sırada su kuyusuna düştü.
Keçiyi kuyudan çıkaramayan Ertan, AFAD ve Bahşılı Belediyesinden yardım istedi.
Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri keçiyi kurtarmak için hazırlık yaptı.
İple kuyuya sarkan ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından halata bağlayıp çıkardıkları keçiyi sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Yaşam