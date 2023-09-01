Kırıkkale'de Su Kuyusuna Düşen Keçi Kurtarıldı

Kırıkkale'de Hacılar beldesinde bir keçi, komşusunun bahçesine girdiği sırada 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışması sonucunda keçi sağ salim çıkarıldı.