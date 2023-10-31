Kırıkkale'de seyir halindeki tırda yangın çıktı
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Yaşam Haberleri
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir tırda yangın çıktı. Sürücü durumu fark ederek yardım istedi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
H.A. idaresindeki 71 BF 651 plakalı tır, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam