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Kırıkkale'de seyir halindeki tırda yangın çıktı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir tırda yangın çıktı. Sürücü durumu fark ederek yardım istedi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.