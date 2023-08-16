Kırıkkale'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesinde bulunan özel bir şirkete ait 2 katlı siensi atölyesinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkete ait 2 katlı siensi atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın çatısını kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. - KIRIKKALE