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Kırıkkale'de sağanak hayatı felç etti

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Kırıkkale'de etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kapanan D200 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kırıkkale'de sağanak hayatı felç etti... D200 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kapanan D200 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kırıkkale'de öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kırıkkale-Samsun arasında ulaşımın sağlandığı D200 karayolu da, Balışeyh ilçesinde derenin taşması neticesinde kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik, ekipler tarafından alınan önlemlerin ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Karayolunda temizleme işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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