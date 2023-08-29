Kırıkkale'de park edilen akaryakıt tankerinin evi yıkması sonucu sürücü yaralandı

Kırıkkale'de bir sürücü, park ettiği akaryakıt tankerinin rampa aşağı hareket edip evine çarpması sonucu yaralandı. Tankerin bir kısmı evin içine girdi ve evin duvarı yıkıldı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.