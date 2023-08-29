Kırıkkale'de park edilen akaryakıt tankerinin evi yıkması sonucu sürücü yaralandı
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Kırıkkale'de bir sürücü, park ettiği akaryakıt tankerinin rampa aşağı hareket edip evine çarpması sonucu yaralandı. Tankerin bir kısmı evin içine girdi ve evin duvarı yıkıldı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de bir sürücü, park ettiği akaryakıt tankerinin rampa aşağı hareket edip evine çarpması sonucu yaralandı.
H.A'nın Yuva Mahallesi 2504. Sokak'a park ettiği 06 AH 4407 plakalı akaryakıt tankeri, freninin boşalması sonucu rampa aşağı hareket etti.
Tanker, sürücünün sokaktaki müstakil evine çarparak durabildi. Evin duvarının yıkıldığı kazada, tankerin bir kısmı da eve girdi.
Kaza sırasında evde bulunan ve hafif yaralanan H.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Yaşam