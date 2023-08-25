Kırıkkale'de Motosiklet ve Bisiklet Sürücülerine Reflektif Yelek Dağıtıldı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece fark edilmeleri amacıyla motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı. Trafik denetiminde sürücüler kask kullanmaları ve gece saatlerinde reflektif özellikli yelek kullanımı konusunda uyarıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece fark edilmeleri amacıyla motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen denetimde motosiklet ve bisiklet sürücüleri durduruldu.

Ekipler, sürücüleri kask kullanmaları ve gece saatlerinde reflektif özellikli yelek kullanımı konusunda uyardı.

Denetimlerde, 34 sürücüye reflektif özellikli yelek hediye edildi.