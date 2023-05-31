Kırıkkale'de mahsur kalan şahin kurtarıldı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan şahini itfaiye ekipleri kurtardı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan şahini itfaiye ekipleri kurtardı.
Yenişehir Mahallesi'ndeki bir apartman boşluğunda şahin gören bina sakinleri, kendi imkanlarıyla kuşu çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, tutma aparatıyla şahini bulunduğu yerden çıkardı.
Şahin, ekiplerce getirildiği itfaiye müdürlüğünde doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Yaşam