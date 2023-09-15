Kırıkkale'de kedinin ayağına saplanan demir parmaklık itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Kırıkkale'de bir apartmanın bahçesinde kedinin ayağı demir parmaklığa saplandı. İtfaiye ekipleri kedinin ayağını demir parmaklıktan çıkararak kedinin sağlığını kontrol etti. Kedi yaralanmadan kurtarıldı ve serbest bırakıldı.
Kırıkkale'de kedinin ayağına saplanan demir parmaklık, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Çalılıöz Mahallesi 516. Sokak'ta bir apartmanın bahçesinde kedinin ayağının demir parmaklığa saplandığı görenler Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sakinleştirdikleri kedinin ayağını demir parmaklıktan çıkardı.
Yüzeysel saplanan demirin ayağına zarar vermediği tespit edilen kedi, caddeye bırakıldı.
Kaynak: AA / Yaşam