Kırıkkale'de kedinin ayağına saplanan demir parmaklık itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Kırıkkale'de bir apartmanın bahçesinde kedinin ayağı demir parmaklığa saplandı. İtfaiye ekipleri kedinin ayağını demir parmaklıktan çıkararak kedinin sağlığını kontrol etti. Kedi yaralanmadan kurtarıldı ve serbest bırakıldı.