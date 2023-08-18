Kırıkkale'de Kamyon Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında iki kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Yozgat kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.C. idaresindeki kamyon M.İ.'nin kullandığı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen kamyonlardan biri hurdaya döndü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda yolcu olarak bulunan C.C., olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - KIRIKKALE