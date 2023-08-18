Kırıkkale'de Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında iki kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.