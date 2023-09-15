Kırıkkale'de İtfaiyecilerden Kedi Kurtarma Operasyonu

Kırıkkale'de bir apartmanın bahçe duvarına düşen kedinin derisine demir parmaklık saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi, tedavi edildikten sonra tekrar sokağa bırakıldı.

KIRIKKALE'de, derisine demir parmaklık saplanan kediyi, itfaiyeciler kurtardı.

?Çalılıöz Mahallesi 516'ncı Sokak'ta bugün öğle saatlerinde apartmanın bahçe duvarı üzerine düşen kedinin derisine demir parmaklık saplandı. Kedinin sesini duyan apartmandakiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler tarafından sakinleştirici iğne yapılan kedi, parmaklıktan kurtarıldı. Yarasına pansuman yapılan kedi, tekrar sokağa bırakıldı.