Kırıkkale'de İşçi Elektrik Akımına Kapıldı

Kırıkkale'de bir işçi, cam balkon malzemesini çekerken yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.