Kırıkkale'de İşçi Elektrik Akımına Kapıldı
Kırıkkale'de bir işçi, cam balkon malzemesini çekerken yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kırıkkale'de binanın 3. katına halatla çektiği cam balkon malzemesinin yüksek gerilim hattına teması sonucu elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A.T. (17), Kaletepe Mahallesi 965. Sokak'taki apartmanın 3. katında montajını yapmak üzere halatla yukarı çektiği cam balkon malzemesinin yüksek gerilim hattına teması sonucu elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri sevk edildi.
Yaralanan işçi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balkonda çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polis, kopan hattın çevresinde önlem aldı.