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Kırıkkale'de düşen leylek yavrusu tedavi edildi

Yaşam Haberleri

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde cami kubbesinden düşen leylek yavrusu, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşen leylek yavrusu, tedavisinin ardından yaşam alanına bırakılacak.

Hüseyin Onbaşı Camii'nin kubbesindeki yuvasından rüzgarın etkisiyle düşen leylek yavrusunu gören vatandaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı'yı aradı.

Balcı, camiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerini yönlendirdi.

Sıcak hava dolayısıyla bitkin olduğu görülen leylek, tedavisi için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.

Leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Yaşam

Kırıkkale Bahşılı Balcı Cami Yaşam Haberler

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