Kırıkkale'de Dikkatsiz Sürücülerin Kural İhlali Yaptığı Kazalar KGYS Kameralarına Yansıdı

Kırıkkale'de yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. KGYS kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kazalarda ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları görüldü. Kazalarda 1 kişi yaralandı ve birçok araçta maddi hasar oluştu.

Dikkatsiz sürücülerin kural ihlali kazaları beraberinde getirdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de dikkatsiz sürücülerin kural ihlali yapması neticesinde yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde yaşanan bazı trafik trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kayıt altına alınan kazalar, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Görüntülerde kazalarda ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları görüldü. Dikkatsizlikten kaynaklanan kazalarda 1 kişi yaralandı, birçok araçta da maddi hasar oluştu.