Kırıkkale'de depremzede ailenin çocuğu balkondan düşerek ağır yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde depremzede ailenin 2 yaşındaki çocuğu, oyun oynarken 3. kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde depremzede ailenin 2 yaşındaki çocuğu, oyun oynarken 3. kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Olay, Yahşihan ilçesindeki Yenişehir Mahallesi 222. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'dan gelerek Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine yerleşen afetzede ailenin 2 yaşındaki çocuğu H.K., kardeşiyle oynadığı sırada 3. kattaki balkondan dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, yoldan geçen taksiyle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen 2 yaşındaki çocuğun, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE