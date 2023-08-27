Kırıkkale'de çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Kırıkkale'de Osmangazi Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, tarlanın yanındaki özel okula sıçramadan kontrol altına alındı.
Kırıkkale'de çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Osmangazi Mahallesi'nde yaklaşık 10 dönümlük tarlada anız yangını çıktı.
Yangının, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tarlanın tamamına yayılması üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yangın, tarlanın yanındaki özel okula sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Yaşam