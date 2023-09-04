Kırıkkale'de Cam Yüklü Kamyonet Yangını

KIRIKKALE'de hareket halindeki cam yüklü kamyonette çıkan yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum karayolu yeni kent mezarlık yakınlarında meydana geldi. Fatih C. idaresindeki 25 DA 869 cam yüklü kamyonet, hareket halindeyken birden alev aldı. Aracını yolun kenarında durduran Fatih C., kamyonetten inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürürken, polis karayolu üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yangında yaralanan olmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Araç trafiğine kapatılan karayolu, yaklaşık yarım saat sonra tekrar araç trafiğine açıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.