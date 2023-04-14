Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığından öldürüldü

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığından öldürüldü

Yaşam Haberleri

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde Haydar Akkoç, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı F.N. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde Haydar Akkoç, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı F.N. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan F.N. ile Haydar Akkoç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.N., üzerinde bulunan tabanca ile Haydar Akkoç'a ateş etti. Haydar Akkoç kanlar içeresinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.N. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Akkoç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Jandarma Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title