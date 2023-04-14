Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığından öldürüldü

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde Haydar Akkoç, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı F.N. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan F.N. ile Haydar Akkoç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.N., üzerinde bulunan tabanca ile Haydar Akkoç'a ateş etti. Haydar Akkoç kanlar içeresinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.N. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Akkoç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.