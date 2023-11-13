Kırıkkale'de Apartman Yangınında Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çıkan yangın sonucunda bir apartmanın en üst katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Apartman yöneticisinin uyarısıyla binanın tahliye edildiği yangında yaralanma olmadı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Apartman yöneticisinin megafonla yaptığı uyarı ile daire sakinleri binayı tahliye ederken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Osmangazi Caddesi üzerindeki 4 kartlı apartmanın en üst katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Bu sırada yangını fark eden apartman yöneticisi megafon yardımı ile binanın tahliye edilmesini sağladı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, polis ve gaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralananın bulunmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)