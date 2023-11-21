Kırıkkale'de 53'üncü evlilik yıl dönümünü kutlayan yaşlı çift, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Kırıkkale'de yaşayan Mehmet (77) ve Nejla (74) Kılman çiftçi, bir restorana gelerek 53'üncü evlilik yıl dönümünü kutladı. Kılman çifti, 53 yıldır düğün davetiyesini de hatıra olarak saklıyor. Yıllardır kavga etmeden eşi ile birlikte yaşayan Mehmet Kılman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, evlilik ile ilgili gençlere tavsiyelerde bulundu.

53 senelik mutluluğun sırrını açıklayan Kılman, "52 sene bitti, 53'üncü seneye giriyoruz. Herkese söylüyorum kız olsun oğlan olsun. Her şeyi görme, her şeyi duyma, akıllıyım deme. Çocuk yüzünden sakın tartışma. Hanımım Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, ben ise Dışişleri Bakanıyım, 53 yıl evliliğimiz bu şekilde sürdü. Böylede halen devam ediyor. 53 senelik mutluluğun sırrı bu. Kavga olmaz sadece tartışma olur evde. İkiniz arasında halledilir. Ne anneye söylenir nede babaya. 24 saat sürmez bir öpücük ile barışılır. Evlilik devam eder gider" dedi.

Nejla Kılman ise 53 yıldır kavga etmeden mutlu bir şekilde yaşadıklarını söyledi. - KIRIKKALE