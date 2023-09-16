Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, 3 araç çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Diğer araç sürücüleri ve yolcular ise yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kırıkkale'de kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

- 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de gece saatlerinde 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerindeki Rektörlük Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.Ç. idaresindeki 71 ACB 410 plakalı otomobil ile B.E.'nin kullandığı 71 EC 281 plakalı otomobil ve Ç.A. yönetimindeki 71 AC 210 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen otomobilin sürücüsü M.Ç., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer araç sürücüleri ile 2 yolcu da kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan bulvar yolu, kullanılamaz hale gelen araçların çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.