Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde bir keçi, komşusunun bahçesindeki 20 metrelik su kuyusuna düştü. Keçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kırıkkale'de 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen keçi canlı kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde Hamza Ertan'a ait keçi, komşusunun bahçesindeki 20 metrelik su kuyusuna düştü. Ertan, keçinin kurtarılması için durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ve Bahşılı Belediyesi itfaiye ekipleri, keçiyi halat yardımıyla indikleri kuyudan kurtardı. - KIRIKKALE