Kırık Ayağıyla 5 Gün Mahsur Kalan İnek Kurtarıldı

Kırık Ayağıyla 5 Gün Mahsur Kalan İnek Kurtarıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde ayağı kırılan bir inek, 5 gün boyunca mahsur kaldığı yerden köylüler tarafından 2 kilometre taşınarak kurtarıldı. Bahrem Kılıç, hayvanını besleyerek köylülerle birlikte kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

MARDİN'de dağda ayağı kırılan yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki inek, 5 gün boyunca mahsur kaldığı yerden hazırlanan sedyeyle köylüler tarafından 2 kilometre taşınarak iş makinesine konulup, veterinere götürüldü.

Olay, Nusaybin'in kırsal Düzce Mahallesi'nde meydana geldi. Bahrem Kılıç'a ait sürüdeki bir inek, otladığı sırada ayağı kayadaki deliğe sıkışarak yaralandı. Sürüyü eve götürdüğünde bir ineğinin eksik olduğunu fark eden Kılıç, ertesi gün tekrar bölgeye gittiğinde hayvanını kayalıklar arasında buldu. Ayağı kırıldığı için hareket edemeyen ineğin önüne yem ve su bırakan Kılıç, 5 gün boyunca hayvanı besleyerek yaşamasını sağladı. Durumu köylülere ve belediyeye bildiren Kılıç, 13 köylüyle birlikte kurtarma çalışması başlattı. Köylüler, hazırladıkları sedyeye yükledikleri yaklaşık 500 kiloluk ineği omuzlarında 2 kilometre boyunca taşıyarak yola çıkardı. Burada bekleyen belediyeye ait iş makinesinin kepçesine sünger minder yerleştirildi, ardından inek kepçeye alınarak köye götürüldü. Köye getirilen inek, çağrılan veteriner tarafından tedaviye alındı. Bahrem Kılıç, ineğin kurtarılması için seferber olan köylülere ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
