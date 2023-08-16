Kırgızistan Öğrencileri Hacılar'ı Ziyaret Etti

Türk Cumhuriyetleri'yle ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde Türkiye'ye gelen Kırgızistan Khael Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi öğrencileri, Hacılar'ı da ziyaret etti. Kırgız kafileyi misafir eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Erciyes Üniversitesi TÖMER Müdür Yardımcısı Emre Gökduman ile Öğretim Üyesi Hanife Geçim ve Khael Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi Koordinatörü Tanatar Ashir ile birlikte Hacılar'a gelen Kırgız öğrenciler, Hacılar Belediyesi Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile bir süre görüştü.

Ziyarette konuşan ve "TÖMER olarak Türkiye sevdalısı, Türkçenin bir dünya dili ve bilim dili olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diyen TÖMER Müdür Yardımcısı Emre Gökduman yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde açılmış olan yurtdışı Türkler, akraba grupları başkanlığıyla ikili ilişkilerimiz devam ediyor. Mazlum ülkelerden gelen mazlumların özellikle Cumhurbaşkanımızın tarifiyle hısım ülkelerden gelen öğrencilerimize Türkçeyi sevdirmeye, Türk kültürünü tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün burada misafir ettiğimiz Atyrau Üniversitesi öğrencisi arkadaşlarla 14 tane kızımız 4 tane oğlumuz oldu. Başkanımıza nazik daveti ve bizi burada ağırladığı için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Öğrencileri Hacılar'da ağırlamaktan ve onlarla bir araya gelerek sohbet etmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Özdoğan'da yaptığı konuşmada, "Bütün Türk Cumhuriyetleri'yle bizim hem gönül bağımız var hem kader bağımız var. Bütün dünya olarak biliyoruz ki Türkiye, Türkler, Türk Cumhuriyetleri olarak bir ve beraber olmak durumundayız. Yeni dünya düzeninde el birliğiyle, güç birliğiyle hem ülkelerimizi hem de dünyayı daha güçlü, daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Bunun bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün Türk Cumhuriyetleriyle yakın ilişki içerisinde. Kazakistan Cumhurbaşkanının ve bizim Cumhurbaşkanımızın karşılıklı ilişkileri dünyanın içinde bulunduğu durum açısından çok önem arz ediyor. Bizim gönülden isteğimiz sizlerin okulu bitirdikten sonra Türkiye'mizle yakın ilişkiler içerisinde olmanız. İki ülkenin daha da güçlenmesi hem de dünyada huzurun, refahın, barışın da daha güçlü bir şekilde tesis edilmesi için umut verici bir durum. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Ziyarette öğrenciler, Hacılar'ın çok güzel bir ilçe olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ