Edirne'de yaşayan emekli matematik öğretmeni Şükrü Yıldırımlar, kiraz ve meyveleri farklı şekilde satmaya karar vererek, 'kendin topla kendin al' modeli uyguluyor. Bahçedeki ağaçlarda salkım salkım kirazları gören vatandaşlar, kovalarını alıyor ve beğendikleri daldan istedikleri kadar kiraz topluyor, toplarken yedikleri bedava, kovada kalanlar ise teraziye gidiyor. Meyve bahçesi sahipleri, doğal ortamda dalından meyve toplamak isteyenler sayesinde birçok masraftan kurtuluyor.

Kiraz bahçesinde 'istediğin kadar ye, topladığını öde' dönemi

EDİRNE - Edirne'de yaşayan 65 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Şükrü Yıldırımlar, emekli olduktan sonra arkadaşlarının isteği ile başladığı bağ ve meyve işinde daha sonra bahçe alanını 60 dönüm arazi yaparak kiraz ve meyveleri farklı şekilde satmaya karar vererek, "kendin topla kendin al" modeli uyguladı.

Bahçedeki ağaçlarda salkım salkım kirazları gören vatandaşlar, kovalarını alıyor ve beğendikleri daldan istedikleri kadar kiraz topluyor, toplarken yedikleri bedava, kovada kalanlar ise teraziye gidiyor. Meyve bahçesi sahipleri, doğal ortamda dalından meyve toplamak isteyenler sayesinde birçok masraftan kurtuluyor.

Kapıkule yolu üzerinde bulunan kiraz bahçesi, yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Çünkü yol kenarında dalları kirazla dolu bahçenin içinde 10-15 kişi ellerinde küçük meyve sepetleri, isteklerine göre ağaçlardan kiraz topluyor, toplarken yedikleri bedava, sadece teraziye getirdiklerinin parasını ödüyorlar.

Doğal ortamda dalından kiraz toplamak isteyenler geliyor

Kiraz toplamaya gelen Ali Kuday, buraya gelince ilk dikkatimi çeken burada Bulgaristan'a yakın olması ve yol üstünde olmasından dolayı Bulgar vatandaşlarının daha çok rağbet gösterdiği söyledi. Kuday, "Bahçenin sahibine de biraz yardımcı oldum. Leva olarak ödediler. Organik olduğu için anneme biraz almaya geldim. İstediğimiz kadar yemek bedava topladığımız kadarını ödüyoruz. Ağaçtan direkt almak güzel doğa ile baş başa almak daha güzel bir duygu. Şimdi kiraz mevsimi buraya her mevsim buraya toplamaya geliyoruz" dedi.

"Beton yığınlarından bahçeye koşuyoruz"

Aylin Hayaloğu, "Günümüz şartlarında beton yığınları arasından çocuklarla beraber doğal bir ortama gelerek toplayıp yemek güzel bir duygu. Hem topluyoruz hem kendimiz yiyoruz. Kovalar ile topladığımızı ödüyoruz, yediklerimiz helal oluyor" diye konuştu.

9 yaşındaki Eda Hayaloğu ise, "3 yıldır buraya geliyoruz. Kirazları toplama çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

İlk defa kiraz bahçesinde kiraz toplamaya gelen 4 yaşındaki Zeynep Erva Çınar, "İlk defa kiraz toplamaya geldim. Dalından koparıp yemek daha tatlı. Doğal kirazlar. Toplayacağım ve bunları eve götüreceğiz" diye ifade etti.

"Yenilenler bizden kalanların parasını alıyoruz"

Kilogramını 75 TL'den satan Yıldırımlar, bu yöntemi 1994 yılından beri uyguladığını belirtti. Vatandaşların kendisine ve kayısılarına olan ilgisinin oldukça yoğun olduğunu ve bu durumun kendisi oldukça keyiflendirdiğini aktaran emekli öğretmen Şükrü Yıldırımlar, şunları ifade etti:

"Halka açık bir bahçe burası. Müşterilerimizin çoğu bu yıl Bulgaristan'dan onların parası daha değerli olduğu için. Kiraz aldıktan sonra kimsenin sonradan beğenmeme bir kaygısı olmuyor. İnsanlar geliyor ağaç seçiyorlar ve oradan tadına bakarak topluyorlar. Müşterimiz yediklerinin parasını vermiyorlar aldıklarını sadece ödüyorlar. Vatandaşımız toplarken yediği kendisine, onun parasını almıyoruz, geriye kovalarda kalanları ise bize getiriyorlar. Beğenememe gibi bir durum söz konusu olmuyor, çünkü hepsini kendi elleriyle toplamış. Çok fazla talep oluyor, bu da bizi memnun ediyor."