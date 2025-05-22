Kiraz Toplamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kiraz Toplamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde eşine kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ruhi Sakarya (81) hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde eşine kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ruhi Sakarya (81) hayatını kaybetti. Sakarya, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Esentepe Mahallesi Şehit İbrahim Sokak'ta dün Ruhi Sakarya, eşinin isteği üzerine bahçede bulunan kiraz ağacına merdiven dayayarak meyve toplamaya başladı. Dengesini kaybeden Sakarya, ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Sakarya, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sakarya, tüm çabalara rağmen dün gece hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ruhi Sakarya, yapılan otopsi sonrasında Körfez Esentepe Mahallesi Merkez Camiinde kılınan öğlen namazı sonrasında Erenler Bekirpaşa Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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