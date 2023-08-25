Kiracının Terk Ettiği Apartman Dairesi Kilolarca Çöpten Temizlendi

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartman dairesi, kiracının terk etmesi sonucu kilolarca çöple dolmuştu. Ev sahibi, komşuların şikayeti üzerine zabıta ekipleriyle birlikte eve girdi ve çöp dolu odalarla karşılaştı. Ekipler tarafından temizlenen ev, ilaçlandı.