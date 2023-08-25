Kiracının Terk Ettiği Apartman Dairesi Kilolarca Çöpten Temizlendi
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Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartman dairesi, kiracının terk etmesi sonucu kilolarca çöple dolmuştu. Ev sahibi, komşuların şikayeti üzerine zabıta ekipleriyle birlikte eve girdi ve çöp dolu odalarla karşılaştı. Ekipler tarafından temizlenen ev, ilaçlandı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde kiracının terk ettiği apartman dairesi, kilolarca çöpten temizlendi.
Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kiracısından yaklaşık 7 aydır haber alamayan ev sahibi, komşuların evden koku geldiği şikayeti üzerine zabıta ekipleri ile eve girdi.
Çilingir yardımıyla girilen dairede 3 odanın çöple dolu olduğu görüldü.
Kilolarca çöp çıkan ev, ekiplerce temizlendikten sonra ilaçlandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta depremlerin ardından evden ayrıldığı öne sürülen kadının, uzunu süredir kirasını ödemediği öğrenildi.