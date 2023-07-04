Düzce'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev sahibi "evimi kiracı yaktı" iddiasında bulundu. Kiracının uzun süredir kira ve faturalarını ödemediği belirtildi.

- "Kiracı evi yakıp kaçtı" iddiası

DÜZCE - Düzce'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev sahibi "evimi kiracı yaktı" iddiasında bulundu.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Can'a ait evde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Adem Can ise evinin kiracısı tarafından yakıldığını öne sürdü. Kiracı C.B.'nin yaklaşık 7 aydır faturalarını ve kirasını ödemediği, bu sebeple ev sahibi arasında problem yaşadığı, bugün de eşyalarını toplayıp evden çıktıktan kısa bir sonra yangının çıktığı ileri sürüldü. Öte yandan o anlar güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

"Her şey kapalı olmasına rağmen nasıl yaktı bilemiyorum"

Evi eşyalı şekilde kiraladığını söyleyen Adem Can, "Kiracı evin ne kirasını ödüyor, ne doğalgaz faturasını ödüyor. Her şeyi kapattırdığım halde evimi yaktı. Nasıl yaktı bilmiyorum. Evin elektriği yok, doğalgazı yok, suyu da kapalı nasıl yaktı bilmiyorum. 7 aydır evin kirasını vermiyor. Kundaklama olduğu belli. Kiracı nerede bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.