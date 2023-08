Kiracı, evi boşaltmak için şartlar ileri sürdü

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kızının hastalığı nedeniyle evine taşınmak isteyen ev sahibi İlkay Gezer, kiracısının evi boşaltmak için birçok şart ileri sürdüğünü ve bunları kabul etmedikleri için evi bir yıldır boşaltmadığını, hasta kızıyla mağdur olduklarını söyledi. Gezer, "Bir yıldır çıkmasını rica ediyoruz ama bir türlü çıkmıyor. Son konuşmalarda evimden çıkarsa gideceği evin temizliğini bizim üstlenmemizi, ayrıca wifi'nin taşınmasını, kira ödememeyi, depozitonun iade edilmesini, kombinin bakımını falan yazdı. Hatta şunları da söyledi giderken hani başka sorunlar çıkarsa, başka maddi sorunlar çıkarsa bunları da talep edeceğini söyledi. Bir ton bize şart koştu bu şartları kabul edersek evden çıkacağını söyledi" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki evini kiraya veren İlkay Gezer, doğuştan at nalı böbrek hastalığı ve mesane kaçağı hastalığı olan 2 yaşındaki kızının üniversite hastanelerindeki tedavisi için Mardin'de asker olan eşiyle birlikte tayinlerini Adana'ya yakın yerlere istedi. İlkay Gezer, sağlık kurumlarına yakınlığı nedeniyle Kadirli'deki evine yerleşmek istedi ve kiracısından evi boşaltmasını talep etti. Gezer, kiracına çocuğunun hastalık durumunu anlatmasına rağmen evden çıkmadığını ifade etti. Eşyalarının bir kısmını depoya bir kısmını köyde yaşayan anne babasının evine koymak zorunda kaldıklarını belirten Gezer, ev sahibi olarak mağdur olduğunu dile getirdi.

Kiracının evden çıkmak şartları olduğunu ileri süren ev sahibi İlkay Gezer şunları söyledi:

"Eşim Mardin'de memurdu. Kadirli'de evimiz bulunmaktaydı. Kızımın sağlık sorunlarından dolayı tayinimiz bu taraflara çıktı. Sürekli Adana'da bir hastaneyi kullanmaktayız. Sürekli oraya tedaviye götürmekteyiz. Kadirli'de evimizdeki kiracıya ricalarda bulunduk. Kızımın durumunu anlattık. Evden çıkmasını talep ettik ama hiçbir şekilde bizim şeylerimize olumlu yanıt vermedi. Evimizden çıkmayacağını sürekli iddia etti. Biz 1 yıldır aralıklardayız, kızımla birlikte baba evinde bekliyoruz, çıkmasını rica ediyoruz ama bir türlü çıkmıyor. Son konuşmalarda evimden çıkarsa gideceği evin temizliğini bizim üstlenmemizi, ayrıca wifi'nin taşınmasını, kira ödememeyi, depozitonun iade edilmesini, kombinin bakımını falan yazdı. Hatta şunları da söyledi giderken hani başka sorunlar çıkarsa, başka maddi sorunlar çıkarsa bunları da talep edeceğini söyledi. Bir ton bize şart koştu bu şartları kabul edersek evden çıkacağını söyledi. Biz de bu şartları kabul etmedik.

"EŞYALARIM DEPODA BEKLİYOR"

Şu an Kadirli'nin bir köyünde annemin evinde beklemekteyiz. Eşyalarım depoda bekliyor. Birazı kardeşimin evinde bekliyor birazı da kayınbabamın evinde bekliyor. Biz tamamen mağdur durumdayız kiracının çıkmasını talep ediyoruz. Medyalardan takip ediyorum, süreklide görüyoruz, kiracıların mağduriyetiyle ilgili sürekli dile getiriliyor. Ben bir ev sahibi olarak çok mağdur durumdayım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Evime yerleşmek istiyorum.

"KİRALIK EV BULAMIYORUZ"

Kiralık yer aradığımızda onu da bulamıyoruz. Kiralar 7 bin, 8 bin civarına ulaşmış. Kiracımız olan kişi 'gidin kendinize ev tutun' diye iddialarda bulunuyor ama ben sürekli ev arıyorum onu da bulamıyorum. Şu an köy yerinde bekliyoruz. Köy yerinde olduğumuz için çocuğumun tedavisi de aksıyor. Mesela Kadirli'de evime yerleşmiş olsam ambulansı direk çağırabilirim ani bir şey olsa Allah korusun. Ama köy yerinde ulaşımda zor durumda olduğu için ben çok mağdur durumdayım. Ne yapacağımı kesinlikle bilmiyorum."

HERGÜN DÖVÜŞ KAVGA USANDIK

Anne Elif Tekdemir ise "Evimi kiraya verdiği için, kontrat imzaladığı için sürekli kavga oluyor her gün. Kızım geldi buraya yerleşti hiçbir huzurumuz kalmadı her gün kavga ediyoruz. Dayanılmaz hale geldim 50 yaşındayım ama ben böyle bir kadın görmedim çıkmıyor evimizden. Hiçbir huzurumuz da yok uyku yüzü görmüyoruz, tatlı ekmek yemiyoruz. Her gün dövüş kavga usandık ne yapacağımızı bilmiyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Detaylar

İlkay Gezer

Elif Tekdemir