Atv'nin popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 22 Ekim tarihli canlı yayınını izlemek isteyenler için link araştırılıyor. Son bölümde yaşananlar ve program hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışma programı her Pazar ATV'de yayınlanıyor. Kim Milyoner Olmak İster mi? Atv canlı yayın Kim Milyoner Olmak İster izle! 22 Ekim Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! Kim Milyoner Olmak İster mi?

Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 22 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümde neler oldu?

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV'de her Pazar yayınlanıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? HAKKINDA MERAK EDİLENLER...

Kim Milyoner Olmak İster?, Sera Film Services imzalı, 2 Ağustos 2011 tarihinde atv'de yayınlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmakta olup Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır.





Yarışmada toplam 13 soru yer alıyor.

13. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 5 Milyon TL.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE