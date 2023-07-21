Kilisliler Sıcak Yaz Aylarında Bici Bici ile Serinliyor

Kilis'te kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, muhallebi, meyve ve buzun buluştuğu bici bici ile serinliyor. Bici bici sektöründe 3. kuşak olan Baklava ustası Sinan Gözüuykulu, herkesi bici bici yemeye davet ediyor.

Kilisliler sıcak yaz aylarında muhallebi, meyve ve buzun buluştuğu 'bici bici' ile serinliyor

KİLİS Kavurucu sıcakların etkili olduğu Kilis'te, vatandaşlar yörede yoğun olarak tüketilen ve muhallebi, meyve ve buzun buluştuğu bici bici ile serinliyor.

Son yılların en sıcak günlerini yaşandığı Kilis'te kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, soğuk olarak tüketilen ve "bici bici " olarak bilinen yöresel soğuk tatlılara yöneldi. Hissedilen sıcaklığın 42 dereceye ulaşması nedeniyle zor anlar yaşayan Kilisliler, dışarı çıktıklarında ise bol miktarda "haytalı" olarak da bilinen "bici bici" tüketiyor. Muhallebi, buz püresi nişasta, mevsim meyveleri, gül suyu ve şerbet ile yapılan bici bicinin kasesi ise 20 TL'den den alıcı buluyor.

Bici bici sektöründe 3'üncü kuşak olduklarının altını çizen 24 yaşındaki Baklava ustası Sinan Gözüuykulu, herkesi bici bici yemeye davet etti. Gözüuyku, "Bici bici sektörü bize dededen bize kaldı. 1970 yıllarında beridir bu işle uğraşan dedem emekli oldu babama kaldı babamda emekli olunca bayrağı ben alarak, Allah nasip ederse benden sonra da çocuklarım devam edecek. Kilis'te sıcaklıkların arttığı dönemlerde vatandaşların serinleten farklı bir tadın peşinde olduğunu fark ettik. Bizde rahmetli dedemin yaptığı bici bici yani haytalı'yı tekrar Kilis'e kazandırdık. Çok güzel olumlu dönüşler aldık. Gül şerbetinden yapılan tatlının içinde buz ve sütten yapılmış tarifi sadece ailemizin bildiği muhallebi var. Sıcaktan bunalan vatandaşları serinleten lezzete herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son yılların en sıcak hava şartlarında bile çalışan su tesisat ustası Ahmet Yalçın, "Bu sıcaklarda su tesisatı üzerine çalışıyorum. Dam ve çatılara güneş enerjisi montajı için çıkıyoruz ve havalar çok sıcak oluyor. 50 sene önce Kilis'te bici bici satılırdı şimdi ise şehrimize tekrardan geldi ve çok mutlu olduk. Özellikle sıcak havalarda bici biciyi herkese tavsiye ediyorum" dedi.