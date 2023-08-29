Kilis'teki depremzedelere trafik eğitimi verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, depremzede çocuklara trafik eğitimi verildi. Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konteyner kentte kalan çocuklar için çalışma yaptı. Polislerle eğlenceli vakit geçiren çocuklara, broşür dağıtıldı.