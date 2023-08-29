Kilis'teki depremzedelere trafik eğitimi verildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, depremzede çocuklara trafik eğitimi verildi. Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konteyner kentte kalan çocuklar için çalışma yaptı. Polislerle eğlenceli vakit geçiren çocuklara, broşür dağıtıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te, depremzede çocuklara trafik eğitimi verildi.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konteyner kentte kalan çocuklar için çalışma yaptı.
Konteyner kentte giden ekipler, depremzede ailelerin çocuklarına trafik güvenliği ve eğitimi anlattı.
Polislerle eğlenceli vakit geçiren çocuklara, broşür dağıtıldı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Yaşam